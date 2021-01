Un projet de CPE se dessine à Rimouski

Rimouski pourrait accueillir une nouvelle garderie à la limite des districts de Nazareth et de Sacré-Cœur. À la lumière du manque criant de places en garderie à Rimouski, un promoteur a déposé un projet de CPE qui permettrait d’ouvrir jusqu’à 80 nouvelles places.

Lors de la séance du conseil lundi soir, les élus ont déposé un projet de règlement modifiant le zonage afin de permettre l’usage d’un service de garde dans le secteur.

Les détails entourant le projet de CPE seront dévoilés dans les prochaines semaines.

« On sait qu’il y a un manque important de places de garderie sur le territoire, entre autres choses, de la Ville de Rimouski. Il est certain que tout projet visant à amener des places additionnelles dans les plus brefs délais va être accueilli par plusieurs parents qui sont à la recherche de places de garderie. »

Marc Parent, maire de Rimouski