Un projet de développement au Parc régional de Val-d'Irène

La MRC de La Matapédia et la municipalité de Sainte-Irène veulent développer un secteur de villégiature au Parc régional de Val-d'Irène.

15 terrains seront mis en vente sur la rue de la Congère, au pied des pentes de ski. Ces derniers seront attribués par tirage au sort.

Les prix sont fixés en fonction de la superficie et de leur localisation. Ils comprennent le cadastre, le bornage des limites du terrain le long de la rue, les services d'acqueduc et d'égout, l'accès à une ligne électrique et les services de collecte des matières résiduelles et de déneigement de la rue.

La demande de terrains pour y construire un chalet ou une résidence est grandissante à Val-d'Irène, mais il n'y a pas de disponibilité.

La MRC veut donc répondre à cette demande, mais indique que ce développement sera le dernier à proximité des pentes en raison de contraintes environnementales.

La réalisation du projet est conditionnelle au nombre d'acheteurs qui démontrent un intérêt.

Toute personne intéressée doit compléter et transmettre le formulaire d'inscription disponible sur le site internet de la MRC au www.mrcmatapedia.qc avant le 5 mars à 16h00.

Le tirage au sort se fera publiquement vendredi le 6 mars 2020 à 15h00 au centre administratif de la MRC,