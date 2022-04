Un projet de développement global à Pointe-au-Père

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a donné plus de détails sur un projet de développement global envisagé par la Ville dans le district de Pointe-au-Père.

Les Rimouskoises et Rimouskois seront consultés cette année sur ce projet qui regrouperait bien plus qu’un simple développement résidentiel. « On ne veut pas développer des maisons point final. On veut vraiment faire un grand milieu de vie pour nous assurer que tous les éléments sont considérés », explique le maire.

Les citoyens auront leur mot à dire notamment sur le développement résidentiel et commercial, les parcs, les espaces verts, la circulation et les institutions.

« C’est un plan d’urbanisme dans un plan d’urbanisme. L’ensemble des usages est considéré en même temps plutôt que juste la question du résidentiel. On sait qu’on fait face à une crise du logement, mais il y a toute une considération à apporter pour les résidents du coin et toute la ville, ce n’est pas uniquement là pour créer le plus d’unités possible dans le moins de temps possible. » Guy Caron, maire de Rimouski

Aucun échéancier n’a été confirmé pour l’instant. La consultation sera lancée en 2022 et s’échelonnera sur plusieurs mois, d’après M. Caron.

Il estime que le projet pourrait être bénéfique pour les résidents de Pointe-au-Père, mais également pour toute la ville puisque le district serait davantage mis en valeur.