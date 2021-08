Un projet de service animalier dans la Mitis

La MRC de la Mitis songe à se doter d'un service animalier pour encadrer les registres d'animaux domestiques et errants.

C'est une initiative de la Société protectrice des animaux du littoral qui a fait part du projet à la MRC.

Les registres des chiens dangereux, animaux domestiques et errants seraient regroupés au même endroit pour toutes les municipalités de la région.

Une offre qui plait aux maires selon le préfet de la Mitis.

Bruno Paradis

Souvent, les milieux se trouvent un peu démunis parce que c'est 16 municipalités différentes qui doivent le mettre en place, donc il y a la nécessité de le faire. J'habite à Price et ça arrive quand même à l'occasion que l'on a des chiens errants, on les attrape et on ne sait pas quoi faire avec. Avec une entente avec une organisation comme le SPAL, ça deviendrait notre mandataire pour réaliser le projet sur le territoire Mitissien.

Bruno Paradis, Préfet de la MRC de la Mitis.