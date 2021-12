Un projet encore incomplet pour la Place des Anciens Combattants

Le projet de la Place des Anciens Combattants à Rimouski devra être retravaillé, souligne le maire Guy Caron.

À la lumière des consultations publiques tenues en 2019, il indique que la proposition présentait des faiblesses. La pandémie a par la suite frappé et le dossier a accusé des retards. « Je pense que ce qui a été présenté devra être enrichi », dit-il.

Guy Caron espère que le projet sera retravaillé pour développer un concept qui intègre la Cathédrale de Rimouski et un quartier de la culture, comme il avait proposé en campagne électorale.

« Si on y va sur un concept de Place des Anciens Combattants qui est un espace autre qu’un grand stationnement et qui est une connexion entre Saint-Germain est et Saint-Germain ouest au centre-ville, il faut bien réussir notre coup et il faut bien savoir où on veut s’en aller. »

Guy Caron, maire de Rimouski