Un projet pour faire revivre les Ateliers Saint-Louis

L'édifice patrimonial les Ateliers Saint-Louis de Rimouski aura droit à une cure de rajeunissement.

Le comité de sauvegarde de l'école Sacré-Coeur-Ateliers Saint-Louis souhaite que le bâtiment soit retenu comme projet Espace Bleu pour le Bas-St-Laurent.

Si le projet va de l'avant, l'immeuble sera transformé en salle d'expositions, dont 2 seront permanentes.

La première fera un portrait sur l'entrepreneur Jules-A.-Brillant, un pionner pour la croissance de la Ville.

La deuxième sera sur l'industrie forestière au Bas-St-Laurent.

Il y aura également une salle d'exposition temporaire ou de pièce servant d'activité culturelle ou artistique.

La question du financement du projet, c'est sur que c'est une opportunité qui est très intéressante pour la ville. On espère bien qu'avec la pertinence du projet, ça va être reconnu comme Espace Bleu du Bas-St-Laurent, mais il y a d'autres programmes qui existent. Jacques Bérubé du Comité de sauvegarde de l’École Sacré-Coeur-Ateliers Saint-Louis

Si le projet devient l'Espace bleue, Québec deviendrait propriétaire du bâtiment et les coûts d'entretien et d'opération ne seraient plus assumés par la ville de Rimouski.

À la base, c'est un étudiant en architecture au cégep de Rimouski qui a lancé l'idée de réhabiliter ce patrimoine.

Charles Ruest a lancé une pétition et en quelques semaines, a récolté plus de 3000 signatures.

Il fait toujours partie du comité de sauvegarde de l’École Sacré-Coeur-Ateliers Saint-Louis.