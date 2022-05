Un projet prometteur pour encourager la lecture

Deux semaines après sa mise en place, le projet Nicslecture de COSMOSS Bas-Saint-Laurent affiche des résultats prometteurs.

Près de 200 jeunes garçons et filles de 9 écoles primaires de Rimouski-Neigette sont regroupés en équipes et doivent lire un minimum de 75 minutes collectivement chaque semaine.

Si l'équipe atteint son objectif, les jeunes reçoivent une carte d'un joueur de l'Océanic qui propose également des trucs de lecture et des mots d'encouragement.

Même si le projet est accessible aux filles qui représentent de 40 à 50 % des élèves inscrits, la combinaison sport et lecture vise principalement les garçons.

``Ce qu'une enseignante me nommait c'est qu'en général, elle remarque que ses élèves plongent plus rapidement dans leur livre le matin lors de leur période de lecture et ce que des parents ont témoigné à une autre enseignante qu'ils voyaient leur enfant prendre un livre à la maison maintenant.``

Marie-France Hins, directrice de l'école du Rocher-D'Auteuil