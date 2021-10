Un rappel des élus régionaux concernant l'aéroport de Mont-Joli

Les élus régionaux interpellent le ministre des transports du Québec François Bonnardel au sujet de l'aéroport de Mont-Joli.

Ils demandent que l'aéroport soit rapidement désigné comme pôle régional de transport aérien pour le Bas-Saint-Laurent.

Le ministre doit déposer prochainement son plan de soutien pour le transport aérien régional qui inclura la désignation de pôles profitant de conditions favorables.

Les élus du Bas-Saint-Laurent veulent s'assurer que Mont-Joli ne sera pas oublié dans ce plan.

`` En juin cette année, on a battu notre record de la Régie avec 1384 mouvements ce qui est énorme pour un aéroport régional. On veut s'assurer avec cette sortie là un peu partout au Québec mais surtout au gouvernement et au bureau de monsieur Bonnardel, qu'on soit pleinement conscients de l'importance de l'aéroport de Mont-Joli dans tout le secteur aérien de l'Est du Québec. ``

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l'aéroport.