Un record d'éperlans lors de la Pêche Michel Daigle

La Pêche Michel Daigle pour Moisson Rimouski-Neigette a permis de faire un don record de 183 douzaines d’éperlans pour les plus démunis.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès, selon le président de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la Rivière Rimouski (APERR), Gaston Dionne, dont la disponibilité de la ressource, la réponse positive des pêcheurs qui étaient présents et les bonnes conditions météo. Le record précédent était de 105 douzaines.

« La ressource est plus présente qu’avant, il y a plus d’éperlans sous la banquise dans l’estuaire sud du Saint-Laurent et c’est un peu grâce au comité de rétablissement de l’éperlan », souligne-t-il.

La pêche humanitaire pour Moisson Rimouski-Neigette a été lancée par l'ancien président de l'APERR Michel Daigle. L'événement est reconduit chaque année depuis le décès de M. Daigle en 2014.

Une saison occupée

Avec un début hâtif et la température froide, la saison de la pêche blanche se déroule rondement sur la banquise de Rimouski.

« On a une très bonne saison, premièrement on a du froid, ce qui favorise la formation de glace, donc on a une bonne banquise. On a rentré nos cabanes le 14 janvier, c’est assez tôt. Depuis ce temps-là, tout est sécuritaire. Le poisson est là, les gens vont pêcher. C’est très bon présentement. » Gaston Dionne, président de l’APERR

Une cinquantaine de cabanes sont installées sur la banquise, sans compter les tentes qui s’ajoutent, particulièrement la fin de semaine. Gaston Dionne observe un engouement pour l’activité. « Avec la COVID, les gens favorisent les activités extérieures. On voit même beaucoup de gens qui viennent de l’extérieur de la région pour pêcher à Rimouski. »

Selon lui, la saison pourrait s’étirer jusqu’au 15 mars.