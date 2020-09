Un record de température vieux de 100 ans battu au mois d'août

Août a débuté avec des températures chaudes pour finalement perdre plusieurs degrés à la fin du mois au Bas-Saint-Laurent, allant même jusqu’à battre le record du maximum le plus froid.

Le record, vieux d’environ 100 ans, a été battu à la toute fin du mois.

« On a battu un record du maximum de la journée le plus froid le 30, donc dimanche. Il a fait 9,4° au maximum. Depuis 1920-1930, c’est le plus froid qu’on ait vu. » Simon Legault, météorologue Environnement Canada

La température moyenne se situe tout de même à plus d’un degré au-dessus de la normale à Mont-Joli, selon Environnement Canada. Le mercure affichait 17,8° alors que la moyenne est de 16,5°.

Une quantité de pluie dans la normale est tombée sur la région. Environnement Canada enregistre 95 mm de précipitations alors que la normale est de 90 mm.

Le mois de septembre devrait, quant à lui, être frais et pluvieux, contrairement à ce que l’on a connu dans les dernières années. Selon Simon Legault, la première semaine sera confortable avant de voir un retour des températures fraîches durant la deuxième semaine. Le thermomètre se rapprochera par la suite de la normale établie à 18 ° le jour et 9° la nuit.

« Ce sera un mois qui ne correspond pas vraiment à ce que les gens pensent des derniers mois de septembre où on se dit que c’est finalement un nouveau mois d’été, mais peut-être que cette année ça ne sera pas le cas, car on risque d’avoir un mois plus frais et plus pluvieux », souligne le météorologue.