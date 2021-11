Un retour devant spectateurs pour le concert de Noël de la Maison Marie-Élisabeth

Le traditionnel concert de Noël au profit de la Maison Marie-Élisabeth sera de retour pour une prestation en présentiel le dimanche 28 novembre à 15 h.

Le spectacle Noël les retrouvailles mettra en scène le Quatuor vocal Boréal dans la chapelle de la Maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Le concert se déroulera en quatre parties qui mettront chacune de l’avant des pièces populaires, religieuses, classiques et folkloriques. Le passeport vaccinal sera demandé pour pouvoir y assister.

Maude Parent, journaliste Noovo Info | L’accordéoniste Gilbert Bernier sera un invité dans le cadre du concert de Noël de la Maison Marie-Élisabeth

Comme l’an dernier, le concert sera rediffusé pendant les fêtes. Les spectateurs seront invités à faire un don en ligne. La présentation télévisée du spectacle de 2020 avait permis d’amasser plus de 8 000 $.

« L’année passée, on a eu une très belle qualité d’enregistrement et de diffusion, donc c’est certain qu’on garde ça cette année pour les gens qui ne pourront pas se déplacer. Ils pourront regarder le concert dans le confort de leur foyer. […] La pandémie nous a apporté ça, tout ce qui est numérique, site web, don à distance et je pense que c’est là pour rester. » Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth

Le gâteau Marie-Élisabeth est également de retour pour une deuxième année. Les profits des ventes du dessert concocté par la chocolaterie pâtisserie Aux Bienfaits seront versés à l’organisme.

L’argent amassé dans le cadre de cette campagne de Noël servira à la rénovation de la cuisine en plus d’assurer la qualité et la pérennité des services. « On doit mettre notre cuisine aux normes commerciales d’ici un an et demi, c’est une demande de notre assureur », précise Paule Côté.