Un Rimouskois a donné du sang à 200 reprises

La collecte de sang d’Héma-Québec qui se tiendra au NCSM d’Iberville les 28, 29 et 31 mars accueillera un invité d’honneur bien spécial.

Le capitaine de frégate Claude Cormier compte 210 dons de produits sanguins à son actif.

Le commandant de l’unité de la réserve navale se sent particulièrement impliqué dans la mission d’Héma-Québec. Infirmier de formation, il a travaillé dans des centres hospitaliers où il a notamment administré des produits sanguins à des patients. Il a par la suite décidé de travailler pour Héma-Québec où il a été en poste pendant deux ans.

« Quand j’ai travaillé à Héma-Québec, j’ai été responsable de collectes de sang pour les produits pédiatriques, explique-t-il. J’ai même pu être moi-même donneur jusqu’à un certain point. »

Engagé afin de sauver des vies, il a donné du sang, du plasma et des plaquettes à d’innombrables reprises. Ce dernier don est plus complexe qu’un don de sang traditionnel. Le donneur est relié à une machine pendant environ 75 minutes. L’appareil sépare les plaquettes et retourne le reste des composantes sanguines au donneur. Il est plus facile pour le corps de récupérer de cette intervention, qui permet à la personne de donner toutes les deux semaines.

« Ce qui me motive à continuer de donner du sang, c’est que je sais que les produits qu’on donne sauvent des vies. Et c’est ma contribution. » Capitaine Claude Cormier

Le Capitaine Cormier est aussi officier de renseignement médical pour la réserve navale.

Des donneurs généreux à Rimouski

Le Capitaine de frégate Cormier estime que les donneurs rimouskois répondent systématiquement présents aux différentes collectes. La plupart des rendez-vous au NCSM d’Iberville ont par ailleurs été attribués.

Il encourage les citoyens à continuer de faire preuve de générosité. « Il n’y a rien de dangereux dans le don de sang. Tout l’équipement est à usage unique et ça ne prend que 10 minutes. C’est à peine 450 ml de sang qui est prélevé, ce n’est pas assez pour faire une chute de pression ou se sentir mal par la suite. Ça sauve des vies et il y a un besoin au Québec. Plus on donne, plus c’est facile. À 200 dons, ça ne me dérange plus, ça devient une habitude. »

À Rimouski, 247 personnes ont donné 50 fois, 23 ont franchi le cap des 100 dons et 5 celui des 150, selon les chiffres d'Héma-Québec.

Deux personnes ont donné à 200 reprises, dont Claude Cormier. Le record rimouskois est établi à 302 dons. Le capitaine de frégate se dit même jaloux de ce dernier donneur, mais rappelle que « l’important ce n’est pas le nombre de dons, mais bien de sauver des vies ».

1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour au Québec pour combler les besoins.