Un seul arrosage des pelouses par semaine à Rimouski

La Ville de Rimouski a déposé un projet de règlement pour encadrer les périodes d’arrosage des pelouses et autres végétaux sur son territoire lundi lors de la séance du conseil municipal.

La mesure vise à limiter la demande d’eau potable provenant du réseau municipal de distribution en répartissant les autorisations d’arrosage sur une période de quatre jours.

Un seul arrosage par semaine sera accepté.

« L’an dernier on a passé plusieurs semaines en interdiction d’arrosage et on veut limiter la récurrence de ces interdictions. On a mandaté l’administration municipale pour faire une réflexion sur les moyens de maintenir le plus longtemps possibles les permissions d’arroser. » Marc Parent, maire de Rimouski

L’arrosage manuel sera permis du lundi au jeudi entre 20 h et 22 h en fonction du secteur et de l’adresse paire ou impaire. Les personnes qui utilisent plutôt un système automatique pourront arroser entre 3 h et 5 h du matin. « De façon générale, les agronomes confirment qu’un arrosage par semaine est suffisant », indique le maire Marc Parent.

Par ailleurs, aucun certificat d’autorisation d’arrosage ne sera émis au mois de juillet pour les citoyens qui auront posé de la tourbe ou de la semence. Habituellement, un permis peut être accordé pour étendre l’arrosage de manière journalière dans ces situations afin de s’assurer de la bonne croissance des pousses.

Les citoyens devront étendre leurs nouvelles plantations de pelouse avant ou après juillet. « C’est la période de sécheresse, la période de plus grande chaleur », souligne M. Parent.