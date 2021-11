Un sixième mandat à la MRC pour Francis Saint-Pierre

Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette Francis St-Pierre obtient un sixième mandat consécutif de 2 ans.

Le maire de Saint-Anaclet a été un choix unanime de ses 8 collègues du conseil de la MRC.

Le maire de Saint-Valérien Robert Savoie conserve ses fonctions de maire suppléant.

Par ailleurs, le développement durable et la vitalisation sont les priorités de la prochaine année.

Le budget atteint 7,8 millions pour 2022, en hausse d'un demi-million.

La MRC reçoit un million sur 4 ans de Québec pour un plan visant à stopper la dévitalisation de 4 municipalités soit Esprit-Saint, La-Trinité-des-Monts, St-Eugène-de-l'Adrière et Saint-Fabien.

`` Ce jeudi après-midi, je suis à Esprit-Saint avec les 4 maires et les 4 directeurs-généraux et la personne-ressource dans ce dossier-là afin de jeter les premières bases du plan de vitalisation et après ça, il y aura des actions concrètes qui seront posées. ``

Francis St-Pierre, préfet de la MRC et maire de Saint-Anaclet