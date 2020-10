Un succès pour le Marchethon de la dignité 2.0

La Maison Marie-Élisabeth a recueilli un montant record de 110 000 $ dans le cadre de son Marchethon de la dignité 2.0 de dimanche.

La nouvelle formule de l’événement 100 % virtuelle a été payante pour l’organisme qui a amassé près du double du montant visé.

Dans les trois dernières années, l’activité récoltait environ 56 000 $ et le comité organisateur espérait atteindre 60 000 $ pour le dixième anniversaire de la maison de soins palliatifs.

« On est très heureux. On n’aurait pas pu soupçonner un tel succès au moment où on a changé la formule. Comme quoi il y a des avantages même à la covid, c’est surprenant des fois ! Le printemps n’a pas été évident, on a eu beaucoup de pertes de revenu et les gens ont probablement entendu notre appel. »

Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth