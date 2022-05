Un surplus de près de 5M$ pour Rimouski en 2021

La Ville de Rimouski complète son année financière 2021 avec un important surplus de 4,8M$.

Le maire Guy Caron précise toutefois que 2021 a été une année hors du commun avec des revenus nettement à la hausse pour ce qui est du droit de mutation ou taxe de bienvenue.

Avec l'augmentation en flèche des propriétés, les revenus des droits de mutation ont atteint un montant record de 1,8M$.

Le surplus en permis de construction est de 423 000 $ et les redevances éoliennes ont atteint 560 000$.

Guy Caron est évidemment satisfait du surplus et ajoute qu'il s'agit d'une protection considérant l'inflation qui ne cesse de prendre de l'ampleur.

``Il y eu des rentrées d'argent qui étaient imprévues et donc ça fait en sorte qu'on a le surplus qu'on a présentement. On a de la marge de manoeuvre et il faut vraiment pousser un soupir de soulagement puisque ce n'est pas toutes les villes qui auront ce luxe-là. ``

En 2021, la Ville a investi plus de 28 M$ dont 10 M$ dans le réseau d'aqueduc et 1,7 M$ dans la piste d'athlétisme en vue des Jeux du Québec été 2023.

La dette de Rimouski est de 64,5 M$ en baisse d'1,5M$ comparativement à la fin de l'année 2020.