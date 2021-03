Un tout premier cas de variant au Bas-Saint-Laurent

La Direction de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent confirme un tout premier cas de variant de Covid-19 dans la région.

Il s'agit d'un cas fort possiblement issu de la souche britannique qui est plus contagieuse.

La personne atteinte a fréquenté 3 restaurants et commerces de la région de Rivière-du-Loup au cours des derniers jours.

Le Bas Laurentien en question n'a pas voyagé à l'étranger tout comme ses proches.

300 personnes ayant fréquenté les endroits ciblés ont répondu à l'appel de se faire tester rapidement.

Le directeur de la Santé publique ne craint pas, pour l'instant, des éclosions majeures.

« Les premières heures sont très importantes. C'est pourquoi on a fait un appel au dépistage dès jeudi soir. On a une excellente collaboration, on a une excellente réponse de la population pour les services de dépistage. Alors on va souhaiter que toutes ces mesures-là mises ensemble nous permettent de reprendre le contrôle de la situation assez rapidement. »

Docteur Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique au Bas-Saint-Laurent.