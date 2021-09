Un troisième candidat s'ajoute à la course dans le district Rimouski-Est

Andy Guay confirme sa candidature comme conseiller municipal du district de Rimouski-Est en vue des élections de novembre.

Le directeur général de Technosciences Est-du-Québec réside dans le quartier depuis 15 ans.

M. Guay s’implique dans différents organismes de la région.

Il souhaite maintenant s’impliquer au sein du conseil municipal pour améliorer la vie de quartier.

« Je suis comme vous tous, j’utilise les différents parcs, centres communautaires et rues de notre quartier, mes enfants ont été et vont à l’école de notre communauté. Étant une personne fonceuse, travaillante et rassembleuse, il sera tout naturel pour moi d’être présent et à l’écoute des gens de mon quartier », souligne-t-il par voie de communiqué.

Parmi les enjeux qu’il juge prioritaires, il mentionne la revitalisation du district, le dossier de la décontamination et de la remise en valeur des terrains ainsi que la sécurité dans les déplacements.

Andy Guay est le troisième candidat en lice dans le district de Rimouski-Est. La conseillère sortante Cécilia Michaud et Rachel Germain-Paquette ont également confirmé leur candidature.