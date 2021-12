Un vent de changement s’opère à Sainte-Luce

Le nouveau conseil municipal de Sainte-Luce a adopté le plan triennal des immobilisations lundi. 500 000 $ seront investis en 2022.

Les élus veulent dynamiser la municipalité, amener de nouveaux projets et impliquer davantage les citoyens.

La transparence est le mot d’ordre de la mairesse Micheline Barriault. « Lors de la campagne électorale, on a eu beaucoup de commentaires des citoyens à l’effet qu’ils ne savaient pas ce qui se passait à la Municipalité, ils n’étaient pas informés des dossiers », souligne-t-elle. Les séances du conseil seront donc accessibles en présentiel et en virtuel en plus d’être rediffusées. Lors de ces séances, les élus prendront aussi le temps d’expliquer les différents dossiers.

Pour impliquer davantage les citoyens, des consultations publiques seront organisées sur différents sujets, notamment le projet d’aménagement de l’Anse-aux-Coques. Des comités citoyens seront aussi mis sur pieds.

Plusieurs projets verront le jour dans les prochaines années, notamment la modernisation des règlements de zonage, le développement du secteur touristique et la construction de nouveaux logements.

« On veut travailler le développement résidentiel. À peu près 95 % des terrains accessibles ont été vendus. On veut développer des condos, des coopératives d’habitation, des logements. On veut travailler avec entrepreneurs pour avoir différents logements et peut-être ouvrir certaines rues ou des quartiers résidentiels. Ça s’en vient dans les prochains mois. » Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

La question de la résilience côtière figure également au plan triennal. La Municipalité espère que les résidences à risque identifiées par le ministère de la Sécurité publique ne seront pas démolies, mais bien vendues, puis relocalisées sur le territoire.

Des décisions seront prises en janvier afin de mettre en place un modèle à l’image de celui de Sainte-Flavie. « Notre souhait c’est que le plus de maisons possible seront rachetées et resteront sur notre territoire », mentionne Micheline Barriault.

Le budget 2022 de la Municipalité de Sainte-Luce sera adopté le 24 janvier.