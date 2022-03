Une 4ème dose accessible pour certaines clientèles

Considérant l'émergence du nouveau variant BA2 dans la région, le CISSS du Bas-Laurent offre une 2ème dose de rappel du vaccin contre la COVID pour certaines personnes vulnérables.

Une 4ème dose au total est donc proposé aux personnes de 80 ans et plus vivant dans leur domicile et les personnes immunodéprimées de 12 ans et plus.

Ces deux groupes, qui représentent 10 000 personnes au Bas-Saint-Laurent pourront prendre leur rendez-vous à partir de demain via Clic Santé ou au numéro de téléphone habituel.

Par ailleurs, des cliniques mobiles de vaccination se tiendront dans les 13 CHSLD du Bas-Saint-Laurent et

dans près de 150 résidences privées pour personnes âgées et ressources intermédiaires du 4 au 25 avril.

Ces milieux de vie comptent près de 6000 résidents.

L’intervalle recommandé entre la première et la deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la COVID est de 5 à 6 mois ou plus et l’intervalle minimal est de 3 mois.