Une ado rimouskoise interpelle le ministre Jean-François Roberge

À quelques semaines des bals de finissants de secondaire 5, une étudiante rimouskoise interpelle le ministre de l'éducation Jean-François Roberge.

Dans un message Facebook, Malika Langelier précise d'entrée de jeu que les étudiants et étudiantes du secondaire font partie des oubliés de cette pandémie.

La jeune fille de 17 ans résume ainsi son année scolaire et celle de plusieurs milliers d'ados québécois

« Être 100 % en présence, hybride, seulement à la maison, encore hybride, de retour en présence et finalement encore hybride et à ne pas voir le futur plus loin qu'une semaine sans savoir si on va revoir nos amis du secondaire. »

Malika Langelier, étudiante en secondaire 5 à l'École Paul-Hubert de Rimouski