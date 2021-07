Une aide financière de 7M$ pour agrandir l'aéroport de Mont-Joli

Ottawa octroie une aide financière de 7 M$ à l’aéroport régional de Mont-Joli pour des travaux d’agrandissement.

Le projet, estimé à 15 M$, vise à agrandir le terminal, le garage et l’abri polyvalent en plus du stationnement.

Une aire d’arrivée et de départ sera aménagée, de même qu’un accueil pour les gens en provenance du transport collectif.

L’investissement assurera la relance économique de la région et le développement du transport aérien régional. « On veut aussi aller plus loin avec ce bâtiment-là, travailler pour le tourisme hivernal en ayant des douanes, des avions par exemple qui pourraient arriver des États-Unis pour aller faire du ski dans les montagnes de la Gaspésie », explique le président de la régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli, Bruno Paradis.

« On a une augmentation des vols et des passagers depuis plusieurs années. La position de l’aéroport de Mont-Joli, qui est vraiment centrale dans l’Est-du-Québec, nous permet d’avoir accès à la population de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et du nord du Nouveau-Brunswick. On pense que ça va donner des contrats à des entrepreneurs d’ici parce que plusieurs compagnies minières commencent à se fournir chez des entreprises de la région. » Bruno Paradis, président de la régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli

Selon la directrice générale de l’aéroport, Chantal Duchesne, le projet créera de nouveaux emplois. « Une ressource pour nous assister dans tout ça, nous aider à la relance économique et dans les projets, et on a deux emplois induits, alors c’est une excellente nouvelle », souligne-t-elle.

Chantal Duchesne, directrice générale de l'aéroport de Mont-Joli, devant un plan du projet

Les travaux débuteront dès les mois d’août et septembre et s’échelonneront jusqu’en mars 2022.