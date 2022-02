Une aide financière de près d'un million pour Technopole maritime

Technopole maritime obtient un financement de près d’un million de dollars sur trois ans.

Développement économique Canada remet une enveloppe de 600 000 $ à l’organisme rimouskois et Québec octroie 366 000 $.

L’aide financière vise à soutenir Technopole maritime dans le développement des biotechnologies marines, de l’innovation et de l’économie bleue.

« On a des projets dans trois grands secteurs en particulier. Au niveau du transport maritime, les technologies et biotechnologies marines. On est beaucoup sur des activités de maillage, dynamiser et faire en sorte que les acteurs se rencontrent. Ça nous permet de présenter toutes sortes d’activités dans le milieu. »

Noémie Giguère, directrice générale de Technopole maritime