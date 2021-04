Une application mobile de danse créée à Matane

L'école Et que ça danse de Matane lance son application mobile.

Une plateforme de vidéo de cours de danse pour tous les goûts et tous les styles sont offerts allant de la danse urbaine à la danse classique.

Une catégorie mise en forme est également disponible pour les amateurs de Zumba et Pilates ainsi que le volet bien-être avec des ateliers de yoga et de médiations.

Les vidéos sont tournés par des danseurs professionnels.

L'application est pensée pour soutenir et financer les professeurs et ambassadeurs de la plateforme.

L'entreprise va redonner en pourcentage. Plus on a des sous, plus on en redonne. On va redonner jusqu'à 65 % de nos revenus au complet entre les ambassadeurs de différentes façons. C'est une belle façon [pour les professeurs] d'être rémunéré pour leur passion.

Gabrielle Goudreault, propriétaire de l'école Et que ça danse