Une assermentation sous le signe de la continuité à Mont-Joli

Le conseil municipal de Mont-Joli a officiellement été assermenté mardi sous le signe de la continuité et de l’expérience, puisque tous les élus sortants ont retrouvé leur siège au terme des élections du 7 novembre.

Le maire Martin Soucy et les conseillers Annie Blais, Robin Guy et Alain Thibault entament un second mandat.

Gilles Lavoie représente les citoyens du district 1 pour un 8e mandat.

Jean-Pierre Labonté et Denis Dubé ont été assermentés pour une 5e fois.

Les élus comptent se pencher sur le déménagement du service des loisirs afin de créer un ensemble intégré de loisirs sportifs et culturels sur l’avenue du Sanatorium.

Des travaux majeurs sont également attendus dans les rues Ménard, Villeneuve, Jacques-Cartier, Rioux, de même que des améliorations apportées aux parcs du Ruisseau Lebrun et Richelieu.

La Ville de Mont-Joli entend également installer des bornes de recharge électriques dans les stationnements municipaux.