Une autre rentrée à distance au Cégep de Rimouski

C’est la rentrée des classes aujourd’hui au cégep de Rimouski. 2 200 étudiants dans 27 programmes débutent leurs cours principalement en ligne.

Contre toute attente, il s’agit d’une hausse de 50 élèves comparativement à l’an dernier.

Entre 25 et 30 % des étudiants circulent dans les murs de l’établissement, alors que la plupart des cours se déroulent en ligne, à l’exception des cours pratiques et des laboratoires qui nécessitent des équipements spécifiques.

Dès qu’il sera possible de le faire, le Cégep de Rimouski tentera tout de même de multiplier le nombre d’activités en présentiel.

« Une fois que le confinement sera terminé, on va quand même, en périphérie de l’enseignement, essayer de générer des opportunités et des occasions pour permettre aux étudiants de se voir en sous-groupes pour certaines activités ou des travaux d’équipe. »

Des locaux de transitions seront offerts aux étudiants qui ne peuvent retourner à la maison entre deux cours en présentiel pour suivre leurs autres classes en ligne.

L’établissement offre aussi des locaux pour ceux qui n’ont pas accès à une connexion internet fiable à la maison afin de suivre leurs cours.

François Dornier constate une baisse de la motivation chez certains étudiants, mais il assure que la situation n’entraîne pas de hausse du nombre d’abandons et n’a pas d’impact sur la qualité de l’enseignement.

« Le côté convivial est moins présent. Quand on est essentiellement, à distance, on perd une partie intéressante de ce que devraient être des études collégiales. On souhaite en finir le plus vite possible. »

François Dornier, directeur du Cégep de Rimouski