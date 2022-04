Une bonne réponse à la quatrième dose de vaccin au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent se réjouit de la popularité de la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19.

Depuis le 29 mars, 7030 personnes de 80 ans et plus et des immunodéprimées ont tendu le bras pour une quatrième fois.

Selon les plus récentes données du CISSS, 9000 Bas-Laurentiens de 70 ans et plus ont déjà pris rendez-vous pour recevoir cette deuxième dose de rappel.

Dès aujourd’hui, les personnes de 60 ans et plus peuvent également prendre rendez-vous via la plateforme ClicSanté.

Dans les derniers jours, le CISSS a déployé des cliniques mobiles de vaccination dans les milieux de vie de la région. Les 13 CHSLD ont tous été visités la semaine dernière et la tournée des 150 RPA et RI se poursuit jusqu’à la fin du mois.

Le CISSS peut également compter sur le retour du Vacc-I-Express. L’autocar se trouve à Amqui jusqu’à 18 h aujourd’hui.