Une chaire de recherche pour favoriser l'enseignement de l'environnement

Une toute nouvelle chaire de recherche en éducation à l'environnement et au développement durable voit le jour à l'UQAR.

Dirigée par la professeure en sciences de l'éducation Geneviève Therriault, la chaire vise d'abord à mettre de l'avant une approche collaborative avec le milieu scolaire.

Partenaire majeur, Desjardins remet plus de 540 000 $ sur une période de 5 ans pour financer les activités et les travaux.

Geneviève Therriault croit qu'il est nécessaire de parler plus positivement des enjeux environnementaux de la région et d'ailleurs.

`` Si on l'aborde dans une perspective un peu catastrophiste, les jeunes vont se désengager, ils n'auront pas envie qu'on en traite. Ça suscite plus d'anxiété quand on le fait de cette façon-là. Nous on veut le faire de façon plus positive, en cultivant l'espoir. ``

Martin Brassard journaliste Noovo-Info