Une chaise Adirondack géante pour le 325e de Rimouski

La Ville et Tourisme Rimouski ont dévoilé, mercredi matin, le nouvel emblème du 325e de Rimouski. En cette journée qui marque officiellement l’anniversaire de la ville bas-laurentienne, une chaise Adirondack géante a été érigée la place des Anciens-Combattants.

Selon le maire, Marc Parent, avec ses 14 pieds et 7 pouces de haut, 11 pieds de large et 11 pieds de long, il s’agit de la plus grande de ce genre au Québec.

Il invite les visiteurs à immortaliser l’anniversaire de la ville en prenant des photos sur cette chaise réalisée par l’ébénisterie rimouskoise Rabot D. Bois.

100 heures de travail ont été nécessaires pour construire la pièce composée de cèdre provenant de La Mitis.

Les activités pour souligner le 325e se poursuivent jusqu’à la fin de l’automne.

La ville a été fondée le 7 juillet 1696.