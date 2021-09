Une coalition demande des changements majeurs à l'assurance-emploi

Profitant de la campagne électorale, une nouvelle coalition demande des engagements précis pour une réforme de l'assurance-emploi.

16 organismes communautaires et syndicats du Québec et des Maritimes interpellent les chefs de partis et les candidats pour qu'ils se prononcent sur la nécessité de modifications majeures au régime actuel.

À l'exception d'engagements sur l'assurance-emploi maladie, la coalition est déçue du silence complet des partis fédéraux.

La présidente du conseil central de la CSN Bas-Saint-Laurent admet que les difficultés vécues par les chômeurs n'est pas un sujet à la mode considérant la rareté de main-d'oeuvre.

Nancy Legendre précise toutefois qu'il est trop facile de croire que les travailleurs saisonniers pourraient contribuer à combler une partie des nombreux emplois disponibles.