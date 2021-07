Une cure de rafraichissement pour les infrastructures minicipales

Le gouvernement du Québec bonifie l'aide financière octroyée aux municipalités pour effectuer des travaux sur les infrastructures municipales.

9 municipalités de la circonscription de Rimouski se partageront un peu plus de 7 M$ pour financer de nouveaux travaux d'infrastructure, principalement pour le traitement des eaux usées, de l'eau potable de de la voirie locale.

Même chose pour la circonscription de Matane-Matapédia ou les 45 municipalités se partageront une enveloppe de plus de 10 M$.

« Je suis très heureuse d’annoncer aux municipalités de Matane-Matapédia et de Rimouski la part importante qui leur revient dans le cadre du Programme de la TECQ. Notre gouvernement se mobilise et déploie les grands moyens afin que soient mises en place des infrastructures municipales de qualité et dont la réalisation vient appuyer la vitalité économique de Matane-Matapédia et de Rimouski. » Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Lauren

Chaque municipalité obtient entre 150 et 300 000 $.

Rimouski touchera à elle seule plus de 5,5 M$.

Mont-Joli et Amqui toucheront environ 500 000 $ et Matane se voit octroyer une aide de plus de 1,5 M$.