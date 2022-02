Une entreprise de Saint-Narcisse fait valoir son expertise aux Jeux de Pékin

L’athlète olympique originaire de Longueuil Elizabeth Hosking s’élancera dans l’épreuve de la demi-lune aux Jeux de Pékin avec une planche à neige construite sur mesure par l’entreprise Utopie MFG de Saint-Narcisse au Bas-Saint-Laurent.

La planchiste a participé à ses premiers Jeux olympiques à Pyeongchang en 2018. Âgée de 16 ans, elle était la plus jeune athlète de l’équipe canadienne présente. Après son expérience olympique, elle a dû préparer sa prochaine saison sans commanditaire et sans fournisseur de planche à neige en mesure de lui fournir un équipement adapté.

« Son coach Brian Smith nous a contacté, raconte le propriétaire d’Utopie MFG Jean-François Bouchard. Il voulait voir si on pouvait l’aider, le projet nous a tout de suite intéressés et ça nous amène aux Olympiques. »

L’entreprise de Saint-Narcisse œuvre dans la fabrication de skis et de planches à neige depuis 18 ans. « Ça a commencé modestement avec une claque et une bottine, explique Jean-François Bouchard. À l’époque, on était au bureau de poste de Sainte-Blandine à Rimouski. L’entreprise a évolué et en 2010 on a déménagé à Saint-Narcisse. On commençait à avoir des contrats de sous-traitance avec des marques américaines. C’est un gros travail d’équipe. »

De fil en aiguille, son équipe et lui sont parvenus à se tailler une place de choix dans l’industrie du ski et de la planche à neige. « Souvent, même les gens de Rimouski ne savent pas qu’on existe, mais c’est correct, on n’a toujours laissé nos actions parler plus fort que les démarches marketing, mentionne-t-il humblement. C’est ce qui amène des gens comme Brian Smith et Elizabeth à travailler avec nous. »

En près de quatre ans, Utopie MFG a conçu gratuitement six versions de planches pour parvenir à un produit répondant parfaitement aux besoins et aux aptitudes d’Elizabeth Hosking. Il lui fallait une planche plus courte et plus étroite, stable, rigide et performante, à la fois adaptée à ses bonnes capacités physiques et à la vitesse impressionnante qu’atteignent les planchistes dans l’épreuve de la demi-lune.

Jean-François Bouchard et son équipe se disent particulièrement fiers de promouvoir l’expertise régionale et de participer au succès d’une jeune athlète.

« Une partie du Bas-Saint-Laurent sera en pensée avec Elizabeth. C’est valorisant pour notre équipe. Sur nos t-shirts à l’usine c’est écrit ‘’On fabrique du plaisir’’ et je crois que c’est motivant pour tous de voir une athlète québécoise, jeune, performante, focus et inspirante. Ça nous rend fiers du produit qu’on fabrique. » Jean-François Bouchard, propriétaire d’Utopie MFG

Néanmoins, les produits d’Utopie n’en sont pas à leur première apparition aux Jeux olympiques. « À Pyeongchang, on avait aussi des produits présents dans le parcours de slopestyle et on n’était même pas au courant ! Je prenais une bière en regardant les qualifications quand j’ai réalisé qu’il y avait des produits made in Saint-Narcisse. C’est génial ! »

Utopie travaille également sur un projet d’agrandissement de 5 M$ sur 5 ans. Les travaux permettront de quadrupler la superficie de l’usine en plus de moderniser et d’automatiser certains secteurs de production.

L’épreuve de la demi-lune pour les femmes aux Jeux de Pékin se déroule les 8 et 9 février.