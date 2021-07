Une épicerie ouvrira ses portes à Saint-Donat-de-Rimouski

Dix ans après la fermeture de la dernière épicerie à Saint-Donat-de-Rimouski, Maxime Couture-Bouchard et Alexandra Marin-Émond lancent le Marché du coin.

Avec 16 ans d’expérience dans le domaine alimentaire en plus d’une formation de boucher, Maxime offrira un service complet à la clientèle avec plusieurs produits locaux d’entreprises de la région.

« C’est un rêve de plusieurs années d’avoir un commerce. On a décidé du jour au lendemain let’s go. Ma femme n’était pas tout à fait d’accord au début parce qu’elle était enceinte par-dessus la tête, il restait trois semaines avant son accouchement. Mais j’ai réussi à la convaincre et à l’embarquer dans le projet avec moi. » Maxime Couture-Bouchard

Lors de la mise en place du commerce, les propriétaires ont pu compter sur une aide très généreuse de la population et un nombre incalculable de mots d’encouragement tant en personne, au téléphone et sur les médias sociaux. Maxime Couture-Bouchard s’attend donc à une bonne réponse de la part de la clientèle. « C’est un besoin. Autant pour les gens du village, des alentours, du tourisme et avec la station de ski l’hiver. D’après moi ça va faire fureur et ça va bien fonctionner. »

Ouvrir un commerce en temps de pandémie n’est pas une tâche simple, mais rien ne peut arrêter le couple de Saint-Joseph-de-Lepage. « Il faut être fou un peu ! admet-il en riant. Des freins, je ne connais pas ça. Je plonge dans ce défi-là. »

Il se considère comme quelqu’un qui « ne fait pas les choses à moitié », tant en affaires que du côté de la famille. Père de sept enfants, il souhaite faire de son commerce un projet familial. « C’est sûr que je vais avoir des mousses qui vont me suivre de temps en temps pour donner un coup de main. Les deux ou trois plus vieux rentrent quasiment dans nos culottes quand on vient travailler ici, ils veulent s’impliquer. »

Le Marché du coin sera ouvert tous les jours de 8 à 20 h. L’ouverture est prévue pour dans la semaine du 2 août.

Avec la collaboration de Maude Parent, Noovo Info