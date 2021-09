Une ferme laitière de Rimouski veut transformer ses propres produits

La ferme Cotopierre lance un projet afin de transformer et de vendre des produits directement issus de sa production laitière.

L’entreprise souhaite offrir du lait, du yogourt et du fromage faits à partir du lait de leur troupeau à la population rimouskoise. « C’est 100 % hyper local », commente Julie St-Pierre, propriétaire de la ferme Cotopierre.

L’usine et le point de vente principal seraient construits sur un terrain appartenant à la ferme, indique Mme St-Pierre. Elle espère également avoir différents points de vente en ville.

« Ça fait longtemps qu’on y pense. On le voit dans différentes régions, mais il n’y a rien à Rimouski et aux alentours qui offrent ces produits-là directement. On veut offrir un produit local. On voulait un produit que les gens vont pouvoir venir chercher directement à la ferme et qui est disponible tous les jours. »

Julie St-Pierre, propriétaire de la ferme Cotopierre