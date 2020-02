Une formation professionnelle gratuite à Rimouski et Mont-Joli

Les Centres de formation de Rimouski-Neigette et Mont-Joli-Mitis offriront tous leurs programmes sans frais d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021.

Les frais généraux ainsi que des frais reliés à l’achat du matériel didactique seront couverts pour les nouveaux élèves et les élèves actuels.

Ils devront toutefois s’acquitter des coûts reliés aux uniformes et accessoires de travail et aux fournitures scolaires.

Le directeur des deux établissements, Claude-André Charest, souhaite favoriser l’accès à la diplomation et répondre aux besoins des entreprises dans un contexte de pénurie de main d’œuvre.

« On veut tenter d’attirer plus d’élèves, d’enlever la barrière des frais de scolarité pour aider à produire plus de diplômés pour le marché du travail. C’est un projet-pilote, c’est un gros investissement pour nous. On veut voir les retombées à savoir si ces mesures contribuent à aider les entreprises. » Claude-André Charest, directeur Centres de formation de Rimouski-Neigette et Mont-Joli-Mitis

Les deux établissements comptent ensemble un total de 300 nouvelles inscriptions chaque année. Claude-André Charest espère augmenter ces chiffres.

La Commission scolaire des Phares investit 100 000 $ pour ce projet-pilote, un montant puisé à même son surplus. La CS a déposé une révision budgétaire projetant un surplus de 500 000 $. « Avec notre retour à la santé financière, on a une petite marge de manœuvre pour des projets novateurs. Quand M. Charest nous a présenté ce projet, on a dit oui, mais il y a deux ans, on n’aurait pas pu se le permettre », explique le président Gaston Rioux.

Les étudiants intéressés ont jusqu’au 15 avril pour s’inscrire.

Une journée portes ouvertes se tiendra le mercredi 12 février au CFRN.