Une Guignolée réussie malgré la pandémie

90 000 $ en argent ont été récoltés jeudi dernier à l’occasion de la Guignolée à Rimouski, un succès inattendu, selon le comité organisateur.

Selon le directeur général du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette, Bernard Poirier, les bénévoles s’attendaient à recevoir un montant beaucoup plus faible en raison de la pandémie, des pertes de revenus de plusieurs citoyens et des mesures sanitaires.

À leur grande surprise, l’écart par rapport à l’an dernier est de seulement 14 000 $.

« Dans l’équipe on fait toujours des paris à la blague et tout le monde a été dépassé. On avait constaté une diminution de la circulation. Plus il y a d’autos, plus il y a de chances d’avoir des dons. Par contre cette diminution de la circulation a été largement dépassée par la générosité des donateurs. »

Bernard Poirier, directeur général du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette