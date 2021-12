Une hausse de 3 % du compte de taxes à Rimouski

Les contribuables rimouskois verront leur compte de taxes augmenter de près de 3 % en 2022.

Cela représente une hausse de 76 $ pour le propriétaire d’une résidence moyenne évaluée à 213 000 $.

Les élus de la Ville ont adopté, lundi soir, un budget équilibré de 102 M$, une hausse de 6,3 M$ comparativement à l’année précédente.

« C’est un budget qui est réaliste. Un des éléments pour lequel on est préoccupé, c’est la hausse du coût de la vie. […] Et je pense que c’est raisonnable d’être présentement en dessous de la hausse prévue du coût de la vie. »

Il s’agit d’un premier budget pour le nouveau conseil municipal de Rimouski, en poste depuis un mois. « Les éléments de ce budget appartiennent en grande partie au précédent conseil municipal, on a réussi à en intégrer d’autres, commente le maire Guy Caron. Je pense que c’est un budget qui va aussi paver la voie aux philosophies, aux valeurs et aux priorités du nouveau conseil municipal. »

Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financières de Rimouski, Guy Caron, maire et Marco Desbiens, directeur général de la Ville de Rimouski

La Ville de Rimouski a connu une augmentation de 6 % des transactions immobilières.

Avec la crise du logement qui sévit et le taux d’inoccupation locatif inférieur à 1 %, les élus s’engagent à doubler la contribution annuelle réservée au logement social. Le budget prévoit un investissement de 260 000 $.

Avec cette somme additionnelle, le fonds réservé au logement social totalisera plus de 1 M$ qui seront affectés à différents projets.

« On pourrait prendre l’argent et le saupoudrer dans diverses initiatives, mais l’objectif est d’aller chercher des programmes qui sont attrayants, qui pourraient provenir de la Logerie, de l’Office de l’habitation ou du Groupe de ressources techniques, explique M. Caron. Le fonds est là pour démontrer la volonté de Rimouski d’aller chercher d’autre financement grâce au levier qu’il procure. »

La Ville affectera également 100 000 $ pour la préservation et la promotion du patrimoine bâti. Ce nouveau fonds dédié permettra de soutenir des projets de revitalisation de bâtiments patrimoniaux. Les critères d’admissibilité seront dévoilés ultérieurement.

La planification stratégique Rimouski 2030, telle que promise par Guy Caron en campagne électorale, marquera l’année 2022. Plusieurs consultations sont à venir.

Après un mois en poste, le premier budget du nouveau conseil municipal ne répond pas à toutes les promesses électorales.

« Malgré le peu de temps qu’on a eu depuis l’élection, on parle néanmoins de la planification stratégique Rimouski 2030, de financement pour le patrimoine bâti, de logement social. Il y a d’autres choses qui vont s’ajouter dans les années futures. Les engagements qui sont pris dans une campagne électorale sont sur quatre ans et non sur la première année seulement. Tout ça viendra graduellement au cours des prochaines années. »

Guy Caron, maire de Rimouski