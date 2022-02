Une initiative pour attirer les médecins en région

Une autre initiative dans le but de former et d'intéresser les futurs médecins à la pratique en région.

Pour la première fois, les hôpitaux de Matane et Rivière-du-Loup accueillent des étudiants et étudiantes en médecine pour des stages de près d'un an en externat.

Katherine Lee de l'Abitibi et Nicolas Chapdeleine du Saguenay sont à l'hôpital de Matane depuis 6 mois.

Dans 2 semaines, ils se déplaceront à l'hôpital de Rivière-du-Loup pour un autre stage de plus de 3 mois.

Les 2 futurs médecins apprécient leur expérience et soulignent l'avantage de profiter d'une supervision très personnalisée.

Même s'il est encore tôt dans leur formation, les deux étudiants sont intéressés par la pratique en région.

``C'est sûr qu'avec le COVID, j'ai moi-même noté un engouement plus marqué pour les régions chez certains étudiants alors que pour ma part cet intérêt est là depuis le début de ma formation. `` Katherine Lee Katherine Lee courtoisie `` Je pense que depuis la pandémie, comme pour le reste de la population, il y a un engouement pour les régions qui est plus grand et ça se répercute aussi chez les étudiants. `` Nicolas Chapdeleine Nicolas Chapdeleine courtoisie

Le superviseur de stages à l'hôpital de Rivière-du-Loup croit que l'approche du Bas-Saint-Laurent est la bonne.

``Les externes qu'on va former ici ne sont pas liés et ça fait un effet de promotion pour la médecine en région, il y a des postes disponibles comme partout ailleurs et la bonne façon de les combler c'est de promouvoir la pratique en région plutôt que de le faire de manière contraignante en attachant de gens à des postes spécifiques. ``

Le médecin François Caron