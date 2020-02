Une loterie qui fait du bien aux personnes souffrant d'un cancer

L'association du cancer de l'Est du Québec souhaite recueillir 200 000 $ avec sa loterie qui fait du bien.

L'ACEQ bénéficie du soutien de plusieurs entreprises qui offriront 10 prix totalisant plus de 28 000 $.

Les billets au coût de 10 dollars sont en vente auprès des bénévoles et au bureau de l'organisme mais également dans plusieurs points de vente au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

La liste complète des membres du réseau de vente officiel est disponible sur le site web de l'ACEQ.

Très satisfait de la participation de plusieurs entreprises de la région, le président de l'association du cancer de l'Est du Québec est déjà convaincu de la réponse de la population.

L'ACEQ et son hôtellerie comptent sur la générosité des donateurs pour obtenir plus de 50 % du budget total de 2,7 millions.

« Pour avoir des tarifs aussi bas ( moins de 30 $ par jour pour la chambre, le déjeuner et le diner ) et autant de services d'accompagnement, il faut amasser 1,5 million alors on met le compteur à zéro tous les ans et c'est vraiment tout un défi. »

Daniel Bénéteau, président de l'ACEQ.

Josée Fortin, directrice du financement et Daniel Bénéteau, président de l'ACEQ