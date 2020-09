Une Matanaise à la tête de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

La Matanaise Anne Dupéré est la première présidente-directrice générale de la nouvelle Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Le président du conseil d'administration, Gaétan Lelièvre, confirme la nomination de madame Dupéré qui débutera officiellement son mandat le 28 septembre.

La PDG possède un parcours professionnel dans le développement des affaires au sein d'entreprises privées et publiques.

La nouvelle Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie a été créée par le gouvernement du Québec pour gérer et développer les ports de Rimouski, Matane, Gaspé et Gros-Cacouna.