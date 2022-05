Une miellerie de Rimouski échappe à la hausse de la mortalité des abeilles

Si la situation des abeilles est préoccupante dans plusieurs endroits au Québec, la miellerie Le Château Blanc de Rimouski s’en tire plutôt bien.

La propriétaire de l’entreprise de miel et d’hydromel, Mireille Lechasseur, qualifie ses pertes hivernales de normales. Plusieurs apiculteurs dans la province enregistrent des taux de mortalité jamais vus.

Elle indique que le climat plus frais du Bas-Saint-Laurent permet de limiter dans une certaine mesure les infestations de varroa, un parasite qui s’attaque aux abeilles et qui a été difficilement contrôlé au Québec l'automne dernier.

« Ce qui fait mourir les ruches l’hiver, c’est le varroa. Si on fait nos traitements et nos dépistages durant l’été et que l’on baisse nos infestations de varroa le plus possible, on va avoir une meilleure chance de survie pour nos abeilles durant l’hiver. Comme le froid arrive plus tôt ici en septembre et en octobre, cet acarien a moins de chance de se développer contrairement à des régions plus chaudes. »

Mireille Lechasseur, propriétaire du Château Blanc