Une nouvelle approche dans le dossier de la réfection de la Cathédrale.

Le député de Rimouski change de stratégie et dépose une demande de classement d’immeuble patrimonial auprès de la ministre de la Culture Nathalie Roy.

Ce classement permettrait d’obtenir du financement du nouveau programme destiné à la requalification des lieux de culte. À l’image de l’église St-Sacrement à Québec, Harold LeBel veut faire reconnaître le bâtiment comme un lieu historique.

Même s’il a reçu l’appui de l’Archevêque, de la Fabrique St-Germain, du maire de Rimouski et de la Société du Patrimoine, le député assure qu’il faut un véritable consensus avant de poursuivre les démarches auprès de la ministre.

« Je ne veux pas devenir un autre joueur, être pris à partie et me faire dire ‘’LeBel il ne se mêle pas de ses affaires’’. Sans juger personne, j’en appelle à la bonne foi. » Harold LeBel, député de Rimouski

Tout comme la population, Harold LeBel croit qu’après six ans, la saga de la réfection de la Cathédrale a fait son temps. « Quelle sorte d’image on donne? Quand on gratte un peu et qu’on parle de toutes les chicanes en arrière de ça, c’est encore pire. Je ne veux pas faire de jugement, mais je suis comme les citoyens qui regardent ça et qui disent ‘’entendez-vous’’. »