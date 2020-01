Une nouvelle entreprise derrière Les Grandes Fêtes TELUS

Sébastien Noël s'entoure d'hommes d'affaires de la région afin de produire, entre autres, Les Grandes Fêtes TELUS de Rimouski et le Festival Éole en musique à Matane.

Accompagné d'Alexandre Tanguay, Éric Boucher, Louis Khalil et Sébastien Tremblay, il fonde XP Productions, une entreprise spécialisée dans l'organisation d'évènements.

« On est passé d’un budget de 180 000 $ il y a 13 ans à 3.5 millions $ en 2019 pour Les Grandes Fêtes TELUS. Tout a évolué très rapidement et on avait besoin d’aide. On avait besoin de gens qui sont meilleurs que nous et qui ont des forces différentes des nôtres. On voulait surtout que les intérêts restent ici à Rimouski et dans le Bas-Saint-Laurent. »

Sébastien Noël