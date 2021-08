Une nouvelle étape dans le développement d'une garderie à Nazareth

Une étape supplémentaire est franchie dans le projet d’une garderie sur le boulevard Saint-Germain à Nazareth.

La Ville autorise le projet particulier et la modification de zonage présenté par le groupe Métro Sirois et le promoteur Jeannot Dubé.

Le projet prévoit la rénovation et l’agrandissement de l’édifice du 472 boulevard St-Germain pour y accueillir un service de garde.

Le promoteur attend depuis 8 mois l’autorisation du gouvernement du Québec pour aller de l’avant.

Jeannot Dubé a bon espoir que le projet aura bientôt l’accord du ministère de la famille.

Considérant le manque de places en garderie à Rimouski, le maire indique qu’il est essentiel de faciliter les démarches pour réaliser des projets comme celui de Nazareth.

« On a facilité le travail pour les propriétaires, entre autres choses, en diminuant les frais pour l’émission des permis de construction pour les garderies. Au niveau provincial, c’est extrêmement complexe, mais au niveau municipal, on veut le rendre le plus rapide possible. »

Marc Parent, maire de Rimouski