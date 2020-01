Une nouvelle formule pour le Relais pour le vie de Rimouski

Le Relais pour la vie de Rimouski fait peau neuve pour sa 18e présentation. L’événement, qui se tiendra le 13 juin au parc Beauséjour, se déroulera entre 13 h et 1 h, plutôt que durant la nuit.

L’activité consiste à marcher à relais en équipe pendant 12 heures consécutives afin d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

Ce nouvel horaire vise à favoriser la participation des familles. Le comité organisateur s’est aperçu que les familles quittaient les festivités tôt et n’étaient pas en mesure de participer à la marche. « Il y a beaucoup de marches à Rimouski pour beaucoup de causes. On voulait changer la formule pour sortir du lot et renouveler la clientèle » explique la coprésidente du comité organisateur, Fanny Ferland.

« On va commencer à 13 h et finir à 1 h du matin, comme ça on a l’aspect de nuit avec les luminaires qui sont éclairés, mais on a aussi les familles qui pourront profiter du site pendant plusieurs heures au courant de la journée. » Fanny Ferland, coprésidente du comité organisateur

La Société canadienne du cancer (SCC) souhaite amasser 160 000 $, dont 25 000 $ issus du Relais à Vélo Aldo Deschênes.

Pédaler pour la recherche sur le cancer

Le Relais à Vélo Aldo Deschênes se tiendra à pareille date. Les participants se relaieront en pédalant plutôt qu’à pied.

Pour la cinquième édition, trois parcours sont proposés aux cyclistes pour parcourir les 300 km qui séparent Lévis et Rimouski. Ils ont le choix de parcourir la totalité de la distance, le parcours de 150 km d’un relais sur deux, pour les participants intermédiaires, ou le traditionnel 115 km d’un relais sur trois tel que présenté dans les années précédentes.

Maude Parent, journaliste Bell Média | Aldo Deschênes, fondateur du Relais à Vélo Aldo Deschênes

« Pour notre cinquième année, on a créé deux nouveaux départs parce que cela nous était demandé par les cyclistes plus aguerris qui voulaient se dépasser. Ils pourront faire les 300 km d’une trotte. » Aldo Deschênes, fondateur du Relais à Vélo Aldo Deschênes

Le Relais à Vélo espère accueillir 72 participants.