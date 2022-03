Une nouvelle poissonnerie bientôt à Amqui

Une nouvelle poissonnerie ouvrira des portes d'ici 2 mois à Amqui.

La Fille du pêcheur accueillera sa clientèle sur la rue Normand.

Avec l'appui de sa famille, la jeune entrepreneure de 32 ans Annie-Pier Desbois ouvre son premier commerce.

Elle est convaincue que la Vallée de la Matapédia a un besoin réel d'une poissonnerie proposant des produits locaux.

``De plus en plus, les gens veulent manger des produits frais, des produits locaux, je pense que c'est important de les mettre de l'avant. Et en plus à Amqui nous sommes un des premiers arrêts de la Gaspésie lorsque les gens viennent en vacances. ``

Marie-Pier Desbois