Une offre déjà populaire chez les parents et enfants de la Matapédia

Après un an de préparation, COSMOSS Matapédia propose ses premiers bacs de stimulation globale pour les 5 ans et moins.

COSMOSS et ses partenaires confirment qu'ils sont disponibles pour toutes les familles de la Matapédia.

Les 20 bacs incluent du matériel répondant très spécifiquement à l'âge de l'enfant.

`` Ça touche vraiment à toutes les sphères de développement de l'enfant 0-5 ans. On voulait trouver du contenu qui répondait à la pré-écriture, à la motricité fine et globale, le langage, l'autonomie, le socio affectif et cognitif pour chacun des bacs avec des jouets et du matériel différent. ``

Myriam Landry agente chez COSMOSS Matapédia