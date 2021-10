Une première attaque directe à l'endroit de Guy Caron

Une première attaque direct de la candidate à la mairie Virginie Proulx à l'endroit de son adversaire Guy Caron.

Madame Proulx s'interroge sur le réel intérêt de monsieur Caron pour la mairie considérant que sa famille demeure pour l'instant dans l'Ouest du Québec.

Pourquoi Guy Caron se présente à la mairie de Rimouski alors qu'il habite avec sa famille à Gatineau ? Je trouve que c'est une question qui est préoccupante. Les citoyens sont en droit de savoir la réponse. Il a dit publiquement qu'il allait possiblement déménager à la fin de l'année scolaire, donc dans 8 mois. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un maire à temps partiel pendant 8 mois ? Virgine Proulx, candidate à la mairie de Rimouski

La candidate à la mairie de Rimouski, Virginie Proulx veut travailler sur la crise du logement et trouver des locaux pour de nouvelles places en garderie.

Madame Proulx veut aider les garderies à trouver des locaux temporaires afin de répondre le plus rapidement possible aux manques de place en garderie.

Elle aimerait également mettre en place une commission qui regroupe plusieurs organismes afin de répondre aux besoins en logement.

Elle demande que Rimouski devienne une ville mandataire du logement social en compagnie de Montréal, Québec et Gatineau.

Est-ce que ça pourrait être en forme de projet pilote parce que l'on est une plus petite ville que les autres ? Je pense que l'on a une situation exceptionnelle à Rimouski avec le vieillissement de la population, le fait que l'on est une ville étudiante, on a besoin de logement. Ça nous permettrait de sauver beaucoup de temps. Au lieu d'avoir la société d'habitation du Québec qui détermine nos priorités, on aurait toute la liberté de le faire.

La candidate veut également faire de Rimouski une ville alliée en mettant en place une autre commission des politiques sociales qui améliorerait la qualité de vie et l'Accès aux ainés et aux personnes à mobilité réduite en plus d'assurer l'intégration des nouveaux arrivants.

Cette commission mettrait également en place un plan sur le développement des infrastructures sportives.