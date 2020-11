Une première bordée de neige est attendue au Bas-Saint-Laurent

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour les secteurs de Rimouski et d’Amqui lundi. Environnement Canada prévoit des accumulations significatives de neige lourde et de forts vents jusqu’à mardi matin.

La pluie se changera en neige et pourrait amener 10 à 15 cm dans la région. La visibilité pourrait être réduite ce qui rendrait les conditions routières difficiles par endroits.

« C’est vrai également pour le secteur de Rimouski, il faudra être vigilant. Quand on a un mercure qui chute de la sorte avec des précipitations qui changent de forme on peut avoir de la formation de glace noire donc de la chaussée glissante par endroit et ceux qui n’auront pas encore fait installer leurs pneus d’hiver il faudra redoubler de prudence pour le retour à la maison ce soir. » Alexandre Parent, météorologue Environnement Canada

Les conditions se détérioreront davantage vers l’est. Un avertissement de tempête hivernale a été émis pour le secteur de Matane où 15 à 20 cm de neige sont attendus.

Des vents forts à violents combinés à cette neige causeront de la poudrerie et la visibilité sera réduite à nulle. « Plus on s’en va vers l’est, c’est là que les quantités augmentent, on voit qu’il y a une gradation d’ouest en est, décrit Alexandre Parent. Il faudra encore là surveiller la combinaison de ces chutes de neige, une neige assez lourde et collante, avec des vents forts. Ça pourrait causer des bris au niveau de la végétation et causer potentiellement des pannes d’électricité. »

Environnement Canada recommande de retarder tous déplacements non essentiels. Les conditions s’amélioreront la nuit prochaine.