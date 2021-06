Une première candidature dans le district du Bic

Julie Gauthier annonce sa candidature comme conseillère du district du Bic en vue des élections municipales du 7 novembre.

La Rimouskoise est actuellement conseillère en développement et en gestion de la recherche à l’Université du Québec à Rimouski.

Elle a œuvré pendant près de 12 ans comme gestionnaire d’organismes culturels, notamment au sein de la Coopérative Paradis et de Culture Bas-Saint-Laurent.

Installée au Bic, sa ville natale lui tient à cœur.

« Mon sentiment d’attachement pour Rimouski est profond et il en est de même depuis plusieurs générations, mon grand-oncle, Robert St-Pierre tenait le magasin général, qui avait pignon sur la rue Michaud dans le quartier St-Robert, dans les années 60. » Julie Gauthier, candidate comme conseillère municipale pour le district du Bic

Reconnaissant l’identité distincte du Bic, elle mentionne vouloir contribuer au développement et à la mise en valeur du district. Elle qualifie la communauté comme étant « solidaire et engagée dans le développement et la préservation de l’identité de son village ».

L’implication de Madame Gauthier à la table de plusieurs conseils d’administration, notamment le Réseau des Conseils de la culture du Québec, le Conseil régional des partenaires du marché du travail du Bas-Saint-Laurent et le Forum de concertation bas-laurentien, lui a permis d’être en contact avec des intervenants de différents milieux.

Elle se dit sensible à plusieurs enjeux liés, entre autres, au développement économique, à la culture, à l’environnement et au tourisme.

La conseillère actuelle du district du Bic, Virginie Proulx, brigue quant à elle la mairie de Rimouski.